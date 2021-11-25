Фрацшер выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Идре, Томшин финишировал пятым

Немецстал победителем спринтерской гонки в рамках первого этапа Кубка IBU, который проходит в шведской Идре.

27-летний спортсмен допустил один промах на огневых рубежах и финишировал с результатом 24 минуты 10,6 секунды.

Вторым стал Сверре Дален Аспенес из Норвегии (+0,3 секунды), тройку призеров замкнул еще один немец — Йоханнес Кюн (+1,6).

Россиянин Василий Томшин показал на финише пятый результат, проиграв Фрацшеру 29,3 секунды. Также в десятку лучших попал Александр Поварницын, ставший девятым (+34,0).

Биатлон. Кубок IBU

Мужчины.Спринт. 10 км

1. Лукас Фрацшер (Германия) — 24:10.6 (1 шт. круг)

2. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) — отставание 0.3 (1)

3. Йоханнес Кюн (Германия) — 1.6 (1)

4. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 24.7 (3)

5. Василий Томшин (Россия) — 29.3 (2)

6. Эмильен Клод (Франция) — 29.7 (2)

9. Александр Поварницын (Россия) — 34.0 (1)

12. Антон Бабиков (Россия) — 43.2 (2)

13. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 52.4 (2)

62. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2:32.3 (5)