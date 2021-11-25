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    Фрацшер выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Идре, Томшин финишировал пятым

    Прочие Биатлон
    Немец Лукас Фрацшер стал победителем спринтерской гонки в рамках первого этапа Кубка IBU, который проходит в шведской Идре.

    Лукас Фрацшер
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    Лукас Фрацшер

    27-летний спортсмен допустил один промах на огневых рубежах и финишировал с результатом 24 минуты 10,6 секунды.

    Вторым стал Сверре Дален Аспенес из Норвегии (+0,3 секунды), тройку призеров замкнул еще один немец — Йоханнес Кюн (+1,6).

    Россиянин Василий Томшин показал на финише пятый результат, проиграв Фрацшеру 29,3 секунды. Также в десятку лучших попал Александр Поварницын, ставший девятым (+34,0).

    Биатлон. Кубок IBU
    Мужчины.Спринт. 10 км

    1. Лукас Фрацшер (Германия) — 24:10.6 (1 шт. круг)
    2. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) — отставание 0.3 (1)
    3. Йоханнес Кюн (Германия) — 1.6 (1)
    4. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 24.7 (3)
    5. Василий Томшин (Россия) — 29.3 (2)
    6. Эмильен Клод (Франция) — 29.7 (2)
    9. Александр Поварницын (Россия) — 34.0 (1)
    12. Антон Бабиков (Россия) — 43.2 (2)
    13. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 52.4 (2)
    62. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2:32.3 (5)

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