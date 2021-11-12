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    Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на «Гран-при» Японии

    Прочие Фигурное катание
    Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в Токио.

    Анастасия Мишина и Александр Галлямов
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    Анастасия Мишина и Александр Галлямов

    Они набрали 78,40 балла, что является для них рекордом.

    Второе место заняла еще одна российская пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 75,78. Тройку замкнул тандем из Японии Рику Миура/Рюичи Кихара — 73,98.

    Произвольную программу пары представят в ночь с 12 на 13 ноября.

    Гран-при по фигурному катанию. 4-й этап. Гран-при Японии. Пары. Короткая программа

    1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 78,40 (личный рекорд)
    2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 75,78
    3. Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 73,98
    4. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти Ледак (США) — 70,75
    5. Одри Лу — Миша Митрофанов (США) — 64,95
    6. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) — 56,97
    7. Минерва Фабьенне Хазе — Нолан Зегерт (Германия) — 54,63

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