Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на «Гран-при» Японии

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: globallookpress.com
Они набрали 78,40 балла, что является для них рекордом.
Второе место заняла еще одна российская пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 75,78. Тройку замкнул тандем из Японии Рику Миура/Рюичи Кихара — 73,98.
Произвольную программу пары представят в ночь с 12 на 13 ноября.
Гран-при по фигурному катанию. 4-й этап. Гран-при Японии. Пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 78,40 (личный рекорд)
2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 75,78
3. Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 73,98
4. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти Ледак (США) — 70,75
5. Одри Лу — Миша Митрофанов (США) — 64,95
6. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) — 56,97
7. Минерва Фабьенне Хазе — Нолан Зегерт (Германия) — 54,63