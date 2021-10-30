Чен выиграл короткую программу на Гран-при Канады

На Гран-при Канады по фигурному катанию Skate Canada завершилась короткая программа у мужчин. Уверенную победу в ней одержал американец, набравший 106,72 балла.

Второе место занял еще один представитель США Джейсон Браун, получивший за свой прокат 94.00 балла. Замкнул тройку лучших канадец Киган Мессинг (93.28).

Представитель России Макар Игнатов идет на четвертой строчке. Евгений Семененко и Александр Самарин занимают пятое и восьмое место соответственно.

Произвольную программу мужчины представят в ночь с 30 на 31 октября (мск).

Фигурное катание. Skate Canada.

Мужчины, короткая программа

1. Нейтан Чен (США) — 106,72 балла

2. Джейсон Браун (США) — 94,00

3. Киган Мессинг (Канада) — 93,28

4. Макар Игнатов (Россия) — 89,79

5. Евгений Семененко (Россия) — 87,71…

8. Александр Самарин (Россия) — 78,55.