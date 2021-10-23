Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на Гран-при США

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар.
За свое выступление Тарасова и Морозов получили 80,36 балла.
Второе место занимает еще одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 75,43 балла.
Третьими идут японцы Рику Миура и Рюичи Кихара — 72,63 балла.
Гран-при по фигурному катанию
Первый этап. Лас-Вегас (США)
Спортивные пары. Короткая программа
Первый этап. Лас-Вегас (США)
Спортивные пары. Короткая программа
3. Рику Миюра / Рюити Кихара (Япония) 72.63.
4. Джессика Калланг / Брайан Джонсон (США) 68.87.
5. Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрейзер (США) 66.37.
7. Челси Лю / Дэниэл О'Ши (США) 60.16.
8. Эвелин Уолш / Трент Мишо (Канада) 54.03.