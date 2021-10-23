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    Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на Гран-при США

    Прочие Фигурное катание
    В Лас-Вегасе стартовал первый этап серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.

    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
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    Евгения Тарасова и Владимир Морозов

    Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар.

    За свое выступление Тарасова и Морозов получили 80,36 балла.

    Второе место занимает еще одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 75,43 балла.

    Третьими идут японцы Рику Миура и Рюичи Кихара — 72,63 балла.

    Гран-при по фигурному катанию

    Первый этап. Лас-Вегас (США)

    Спортивные пары. Короткая программа

    1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) 80.36.

    2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) 75.43.

    3. Рику Миюра / Рюити Кихара (Япония) 72.63.

    4. Джессика Калланг / Брайан Джонсон (США) 68.87.

    5. Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрейзер (США) 66.37.

    6. Алина Пепелева / Роман Плешков (Россия) 64.15.

    7. Челси Лю / Дэниэл О'Ши (США) 60.16.

    8. Эвелин Уолш / Трент Мишо (Канада) 54.03.

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