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    Валиева победила на турнире Finlandia Trophy с двумя мировыми рекордами

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Камила Валиева победила на турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо с двумя мировыми рекордами.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    За произвольную программу Валиева получила 174,31 балла, что выше мирового рекорда, установленного Александрой Трусовой (166,62) в 2019 году.

    Итоговая сумма баллов Валиевой за две программы также выше мирового рекорда (249,24). Предыдущий мировой рекорд был установлен Аленой Косторной (247,59).

    Второе место на турнире в Финляндии заняла Елизавета Туктамышева (233,30), третье — Алена Косторная (218,23).

    ISU Challenger. Finlandia Trophy
    Женщины. Итоговое положение

    1. Камила Валиева (Россия) — 249,24
    2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 233,30
    3. Алена Косторная (Россия) — 218,23
    4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 212,07
    5. Анастасия Губанова (Грузия) — 203,91
    6. Карен Чен (США) — 202,49
    7. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 202,04
    8. Виктория Сафонова (Беларусь) — 187,83
    9. Маделин Скиза (Канада) — 184,73
    10. Эмбер Гленн (США) — 183,46

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