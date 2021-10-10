Валиева победила на турнире Finlandia Trophy с двумя мировыми рекордами

За произвольную программу Валиева получила 174,31 балла, что выше мирового рекорда, установленного Александрой Трусовой (166,62) в 2019 году.
Итоговая сумма баллов Валиевой за две программы также выше мирового рекорда (249,24). Предыдущий мировой рекорд был установлен Аленой Косторной (247,59).
Второе место на турнире в Финляндии заняла Елизавета Туктамышева (233,30), третье — Алена Косторная (218,23).
ISU Challenger. Finlandia Trophy
Женщины. Итоговое положение
1. Камила Валиева (Россия) — 249,24
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 233,30
3. Алена Косторная (Россия) — 218,23
4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 212,07
5. Анастасия Губанова (Грузия) — 203,91
6. Карен Чен (США) — 202,49
7. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 202,04
8. Виктория Сафонова (Беларусь) — 187,83
9. Маделин Скиза (Канада) — 184,73
10. Эмбер Гленн (США) — 183,46