Валиева победила на турнире Finlandia Trophy с двумя мировыми рекордами

Российская фигуристкапобедила на турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо с двумя мировыми рекордами.

За произвольную программу Валиева получила 174,31 балла, что выше мирового рекорда, установленного Александрой Трусовой (166,62) в 2019 году.

Итоговая сумма баллов Валиевой за две программы также выше мирового рекорда (249,24). Предыдущий мировой рекорд был установлен Аленой Косторной (247,59).

Второе место на турнире в Финляндии заняла Елизавета Туктамышева (233,30), третье — Алена Косторная (218,23).

ISU Challenger. Finlandia Trophy

Женщины. Итоговое положение

1. Камила Валиева (Россия) — 249,24

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 233,30

3. Алена Косторная (Россия) — 218,23

4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 212,07

5. Анастасия Губанова (Грузия) — 203,91

6. Карен Чен (США) — 202,49

7. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 202,04

8. Виктория Сафонова (Беларусь) — 187,83

9. Маделин Скиза (Канада) — 184,73

10. Эмбер Гленн (США) — 183,46