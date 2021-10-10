Российская фигуристка Леонова объявила о завершении карьеры

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию 2012 годазавершила профессиональную карьеру.

«Я жду мальчика, нахожусь на пятом месяце беременности. Недавно как раз узнали пол. Официально карьеру не завершала, потому что мы планировали сделать прекрасное шоу, на него хотели приехать многие именитые фигуристы и сказать теплые слова, спасибо им большое. Но, к сожалению, из-за пандемии наши планы сорвались.

В последнее время думали про этот октябрь, хотели устроить мероприятие на Мемориале Панина. Но на лед я уже не выйду, поэтому и это, скорее всего, отменяется. Так что карьеру я завершила», — цитирует Леонову «Р-Спорт».

В последний раз фигуристка выходила на лед в октябре 2019 года.