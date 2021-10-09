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    Туктамышева выиграла короткую программу на Finlandia Trophy

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на турнире Finlandia Trophy.

    Елизавета Туктамышева
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    Елизавета Туктамышева

    За свой прокат она получила от судей 81,53 балла.

    Второе место занимает Алена Косторная (78,61), третье — Камила Валиева (74,93).

    Произвольную программу фигуристки представят 10 октября.

    ISU Challenger. Finlandia Trophy
    Женщины. Короткая программа

    1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 81,53
    2. Алена Косторная (Россия) — 78,61
    3. Камила Валиева (Россия) — 74,93
    4. Анастасия Губанова (Грузия) — 69,50
    5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 68,82
    6. Карен Чен (США) — 67,50
    7. Йенни Сааринен (Финляндия) — 67,05
    8. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 64,53
    9. Виктория Сафонова (Беларусь) — 64,26
    10. Эмбер Гленн (США) — 60,76

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