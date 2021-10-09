Туктамышева выиграла короткую программу на Finlandia Trophy

Елизавета Туктамышева Фото: globallookpress.com
За свой прокат она получила от судей 81,53 балла.
Второе место занимает Алена Косторная (78,61), третье — Камила Валиева (74,93).
Произвольную программу фигуристки представят 10 октября.
ISU Challenger. Finlandia Trophy
Женщины. Короткая программа
1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 81,53
2. Алена Косторная (Россия) — 78,61
3. Камила Валиева (Россия) — 74,93
4. Анастасия Губанова (Грузия) — 69,50
5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 68,82
6. Карен Чен (США) — 67,50
7. Йенни Сааринен (Финляндия) — 67,05
8. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 64,53
9. Виктория Сафонова (Беларусь) — 64,26
10. Эмбер Гленн (США) — 60,76