Трусова и Плющенко прекратили сотрудничество

Фигуристкаи двукратный олимпийский чемпионпрекратили сотрудничество.

«Друзья, всех с праздником весны и труда! А тем временем у нас есть новости! Хочу поделиться с вами. Итак, с замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон! Выиграли 2 этапа кубка России, бронзу чемпионатов России и мира. Это был сложный сезон для всех нас! 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию двух сторон мы его продлевать не стали.

Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны "старой-новой" школой будут в будущем перед ней выполнены. Как сложится ее спортивная карьера в будущем, знает только Господь Бог, наши всезнающие хейтеры и уважаемые эксперты по списку.

Наша команда "Ангелы Плющенко" не будет гадать, а просто пожелает ей только побед, так как она их заслуживает, будучи очень целеустремленной и трудоспособной спортсменкой!

По условиям нашего соглашения мы не разглашаем причин нашего расставания, может быть, когда-нибудь спустя годы, но точно не сейчас. Остаемся, безусловно, друзьями. Надеемся в будущем увидеть ее не раз на наших шоу и в гостях.

Как показывает практика, жизнь — это забег на длинную дистанцию, а это только ее начало. От нас Александра уезжает на белом коне, с бронзовой медалью чемпионата мира на шее и с приличным счетом на банковской карте, а также с восстановленным после пандемии арсеналом из 5 четверных прыжков!

Надеемся, в будущем ей не придется давать унизительные интервью с элементами раскаяния телевизионным каналам. Тут уж точно не тот случай. Куда она возвращается, она идет по многочисленным приглашениям, без испытательного срока и в статусе одной из самых сильных девочек-одиночниц мира!

Уважаемую прессу просим не нарушать личное пространство обеих сторон, мы точно не даем комментариев. Для этого, собственно, написан этот пост. Мы продолжаем работать дальше, без громких обещаний, на результат с нашими спортсменами и тренерами. Увидимся в след сезоне, уверен, что вам будет еще о чем поговорить. Всегда ваш, Евгений Плющенко», — написал Плющенко в Instagram.

По информации «Матч ТВ», Трусова вернулась к Этери Тутберидзе. Фигуристка уже провела первую тренировку в «Хрустальном».