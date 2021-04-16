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    Чен выиграл произвольную программу на командном ЧМ, Коляда — третий

    Прочие Фигурное катание
    Американец Нейтан Чен выиграл произвольную программу на неофициальном командном чемпионате мира в Японии.

    Михаил Коляда
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    Михаил Коляда

    За свой прокат действующий чемпион мира получил от судей 203,24 балла.

    Второе место занял японец Юдзуру Ханю (193,76), а третье — россиянин Михаил Коляда (180,72).

    17-летний российский фигурист Евгений Семененко показал пятый результат (166,33).

    Сборная России в общем зачете после шести этапов сохранила лидерство и имеет 91 балл. Далее идут сборные США (83 балла) и Японии (78 баллов).

    Фигурное катание
    Осака (Япония). Командный чемпионат мира
    Мужчины. Произвольная программа

    1. Нейтан Чен (США) — 203,24
    2. Юдзуру Ханю (Япония) — 193,76
    3. Михаил Коляда (Россия) — 180,72
    4. Кевен Эмо (Франция) — 169,13
    5. Евгений Семененко (Россия) — 166,33
    6. Сома Уно (Япония) — 164,96
    7. Даниэль Грассль (Италия) — 161,56
    8. Джейсон Браун (США) — 160,33
    9. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 152,64
    10. Роман Садовский (Канада) — 134,80
    11. Нам Нгуен (Канада) — 133,04

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