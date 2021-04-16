Чен выиграл произвольную программу на командном ЧМ, Коляда — третий

Американецвыиграл произвольную программу на неофициальном командном чемпионате мира в Японии.

За свой прокат действующий чемпион мира получил от судей 203,24 балла.

Второе место занял японец Юдзуру Ханю (193,76), а третье — россиянин Михаил Коляда (180,72).

17-летний российский фигурист Евгений Семененко показал пятый результат (166,33).

Сборная России в общем зачете после шести этапов сохранила лидерство и имеет 91 балл. Далее идут сборные США (83 балла) и Японии (78 баллов).

Фигурное катание

Осака (Япония). Командный чемпионат мира

Мужчины. Произвольная программа

1. Нейтан Чен (США) — 203,24

2. Юдзуру Ханю (Япония) — 193,76

3. Михаил Коляда (Россия) — 180,72

4. Кевен Эмо (Франция) — 169,13

5. Евгений Семененко (Россия) — 166,33

6. Сома Уно (Япония) — 164,96

7. Даниэль Грассль (Италия) — 161,56

8. Джейсон Браун (США) — 160,33

9. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 152,64

10. Роман Садовский (Канада) — 134,80

11. Нам Нгуен (Канада) — 133,04