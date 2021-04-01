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    Плющенко отреагировал на возможное возвращение Трусовой к Тутберидзе

    Прочие Фигурное катание
    Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отказался комментировать информацию о возможном возвращении Александры Трусовой в школу «Самбо-70».

    Александра Трусова
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    Александра Трусова

    Трусова перешла от тренера Этери Тутберидзе, которая работает в «Самбо-70», к Евгению Плющенко, под руководством которого выиграла бронзу на чемпионате мира 2021 года.

    Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев ранее сообщил, что в ближайшие дни Трусова вернется в школу.

    «Я сейчас не даю никаких комментариев, ни одного не дал. Дам их позже», — сказал Плющенко РИА Новости.

    Отметим, что на завершившемся на днях чемпионате мира по фигурному катанию Трусова заявила, что продолжит работать с Плющенко в олимпийском сезоне.

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