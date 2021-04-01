Плющенко отреагировал на возможное возвращение Трусовой к Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катаниюотказался комментировать информацию о возможном возвращениив школу «Самбо-70».

Трусова перешла от тренера Этери Тутберидзе, которая работает в «Самбо-70», к Евгению Плющенко, под руководством которого выиграла бронзу на чемпионате мира 2021 года.

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев ранее сообщил, что в ближайшие дни Трусова вернется в школу.

«Я сейчас не даю никаких комментариев, ни одного не дал. Дам их позже», — сказал Плющенко РИА Новости.

Отметим, что на завершившемся на днях чемпионате мира по фигурному катанию Трусова заявила, что продолжит работать с Плющенко в олимпийском сезоне.