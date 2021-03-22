На ЧМ по фигурному катанию зафиксирован случай коронавируса

Фигуристка из Белоруссии Виктория Сафонова сдала положительный тест на коронавирус перед чемпионатом мира в Стокгольме, сообщает Telesport

Ранее о случае коронавируса у одного из участников чемпионата мира сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU). Имя спортсмена не называлось.

В сообщении ISU сказано, что заболевший фигурист направлен на карантин и не будет допущен к участию в соревнованиях. Вдобавок для дальнейшей проверки были изолированы те, кто с ним контактировал.

17-летняя уроженка Москвы Сафонова является чемпионкой Белоруссии (2020) и участницей чемпионата Европы (2020). В 2019 году фигуристка сменила спортивное гражданство с российского на белорусское.

Соревновательная часть чемпионата мира в Стокгольме пройдет с 24 по 27 марта.