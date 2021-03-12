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    Куклина: Показывать такие результаты нельзя — это ужас

    Прочие Биатлон
    Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила свой результат в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

    Лариса Куклина
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    Лариса Куклина

    30-летняя спортсменка заняла лишь 42-е место. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф. Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, занявшая 25-е место.

    «Мне настолько стыдно! Стыдно за собственный результат и перед самой собой, и перед моими тренерами.

    Наверное, я уже сдалась психологически. Я хочу забыть этот сезон, просто вычеркнуть его из своей жизни, чтобы его как будто и не было.

    Мы сделаем анализы. Надо искать с нуля все, надо рыться. Так бегать и показывать такие результаты нельзя. Это ужас», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

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