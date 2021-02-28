ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гвардиола одержал 200-ю победу в «Сити»«Манчестер Сити» имеет все для завоевания четырех трофеев
  • 15:57
    • «Спартак» на «Открытие Арене» проиграл «Рубину»
  • 17:07
    • Две результативные передачи Головина помогли «Монако» обыграть «Брест»
  • 16:57
    • «Лестер» потерпел поражение от «Арсенала»
  • 16:37
    • Семененко победил в Финале Кубка России по фигурному катанию
  • 16:26
    • «Аталанта» в гостях выиграла у «Сампдории»
    Все новости спорта

    Семененко победил в Финале Кубка России по фигурному катанию

    Прочие Фигурное катание
    Евгений Семененко одержал победу в мужском одиночном катании в Финале Кубка России.

    Евгений Семененко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Семененко

    По итогам двух программ Семененко получил от судей 265,13 балла.

    Второе место занял Петр Гуменник (256,06), третье — Дмитрий Алиев (254,79).

    По итогам Финала Кубка России должен определиться обладатель второй путевки на чемпионат мира. Первая принадлежит Михаилу Коляде, как чемпиону России.

    Кубок России по фигурному катанию
    Финал. Москва. Мужчины. Итоговое положение

    1. Евгений Семененко — 265,13
    2. Петр Гуменник — 256,06
    3. Дмитрий Алиев — 254,79
    4. Андрей Мозалев — 252,59
    5. Марк Кондратюк — 250,77
    6. Артем Ковалев — 248,73
    7. Роман Савосин — 234,89
    8. Макар Игнатов — 233,65
    9. Артем Лежеев — 227,26
    10. Алексей Ерохов — 220,73

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Покажут ли «Челси» и «МЮ» результативную игру?
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Продолжит ли «Рома» неудачную серию «Милана»?
  • «Рома» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Каким получится дебют Сампаоли у руля «Марселя»?
  • «Марсель» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    19.93
  • Суперэкспресс 27-28 февраля
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марсель — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вегас — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кудерметова — Мугуруса
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Кузнецова — Азаренко
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному