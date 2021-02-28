Семененко победил в Финале Кубка России по фигурному катанию

одержал победу в мужском одиночном катании в Финале Кубка России.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Евгений Семененко Фото: olympicchannel.com

По итогам двух программ Семененко получил от судей 265,13 балла.

Второе место занял Петр Гуменник (256,06), третье — Дмитрий Алиев (254,79).

По итогам Финала Кубка России должен определиться обладатель второй путевки на чемпионат мира. Первая принадлежит Михаилу Коляде, как чемпиону России.

Кубок России по фигурному катанию

Финал. Москва. Мужчины. Итоговое положение

1. Евгений Семененко — 265,13

2. Петр Гуменник — 256,06

3. Дмитрий Алиев — 254,79

4. Андрей Мозалев — 252,59

5. Марк Кондратюк — 250,77

6. Артем Ковалев — 248,73

7. Роман Савосин — 234,89

8. Макар Игнатов — 233,65

9. Артем Лежеев — 227,26

10. Алексей Ерохов — 220,73