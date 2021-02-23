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    Крамер надеется на восстановление Устюгова

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    Тренер Сергея Устюгова Маркус Крамер прокомментировал травму российского лыжника.

    Сергей Устюгов
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    Сергей Устюгов

    «В воскресенье во время контрольной гонки Сергей упал на спину, сев во время падения на шпагат. Вчера он пропустил тренировку — у него есть проблемы со спиной, шеей, плечом и правой ногой.

    Поэтому на данный момент он на 100 процентов не сможет соревноваться. Сейчас с Сергеем с утра до вечера работают физиотерапевты и стараются сделать все возможное, чтобы он побыстрее восстановился.

  • Устюгов может полностью пропустить ЧМ
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    • Да, может случиться так, что Сергей не будет участвовать на чемпионате мира. Надеемся, что завтра ему станет получше и он решит, будет участвовать или нет. Это падение было шоком для меня! Очень неудачный отрезок у Сергея — сначала коронавирус, теперь это падение. Но давайте дождемся завтрашнего дня», — цитирует Крамера «Спорт-Экспресс».

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