Крамер надеется на восстановление Устюгова

Тренер Сергея Устюговапрокомментировал травму российского лыжника.

«В воскресенье во время контрольной гонки Сергей упал на спину, сев во время падения на шпагат. Вчера он пропустил тренировку — у него есть проблемы со спиной, шеей, плечом и правой ногой.

Поэтому на данный момент он на 100 процентов не сможет соревноваться. Сейчас с Сергеем с утра до вечера работают физиотерапевты и стараются сделать все возможное, чтобы он побыстрее восстановился.

Да, может случиться так, что Сергей не будет участвовать на чемпионате мира. Надеемся, что завтра ему станет получше и он решит, будет участвовать или нет. Это падение было шоком для меня! Очень неудачный отрезок у Сергея — сначала коронавирус, теперь это падение. Но давайте дождемся завтрашнего дня», — цитирует Крамера «Спорт-Экспресс».