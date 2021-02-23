Устюгов может полностью пропустить ЧМ

Российский Лыжникможет пропустить предстоящий чемпионат мира в Оберстдорфе из-за травмы, полученной 21 февраля.

Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе.

«Сергей сказал, что если не сможет сделать сегодня весь запланированный объем работы, то, скорее всего, не будет стартовать в спринте 25 февраля. Ждем его решения, но ситуация не радужная.

Есть ли у него шанс выступить в других гонках ЧМ? Мы планировали посмотреть Сергея на Кубке мира в Нове-Место на 15 км, но соревнования отменились из-за коронавируса. Так что возможности его проверить не было.

Если говорить о его неплохих результатах на Кубке мира в Фауне (12, 7 и 4 места), то остальные наши ребята были уставшими после "Тур де Ски" и этапа в Лахти. А Сергей был на легкости. Сравнивать не совсем корректно.

Будем смотреть, что он скажет: побежит он спринт или нет. Если нет, то вряд ли мы сможем ему что-то предложить. Реальность такова. Все ребята отбирались на каждую гонку, была жесткая конкуренция. За былые заслуги неправильно что-то менять. Думаю, любой тренер с этим согласен», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».