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    Устюгов может полностью пропустить ЧМ

    Прочие Лыжи
    Российский Лыжник Сергей Устюгов может пропустить предстоящий чемпионат мира в Оберстдорфе из-за травмы, полученной 21 февраля.

    Сергей Устюгов
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    Сергей Устюгов

    Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе.

    «Сергей сказал, что если не сможет сделать сегодня весь запланированный объем работы, то, скорее всего, не будет стартовать в спринте 25 февраля. Ждем его решения, но ситуация не радужная.

    Есть ли у него шанс выступить в других гонках ЧМ? Мы планировали посмотреть Сергея на Кубке мира в Нове-Место на 15 км, но соревнования отменились из-за коронавируса. Так что возможности его проверить не было.

    Если говорить о его неплохих результатах на Кубке мира в Фауне (12, 7 и 4 места), то остальные наши ребята были уставшими после "Тур де Ски" и этапа в Лахти. А Сергей был на легкости. Сравнивать не совсем корректно.

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    • Будем смотреть, что он скажет: побежит он спринт или нет. Если нет, то вряд ли мы сможем ему что-то предложить. Реальность такова. Все ребята отбирались на каждую гонку, была жесткая конкуренция. За былые заслуги неправильно что-то менять. Думаю, любой тренер с этим согласен», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

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