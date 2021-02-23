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    Большунов простудился перед стартом ЧМ в Оберстдорфе

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    Российский лыжник Александр Большунов, приступивший накануне к подготовке к чемпионату мира в Оберстдорфе (Германия), простудился.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    «К сожалению, Александр на заключительном этапе подготовки в горах подхватил легкую простуду. Чтобы не форсировать форму, не загонять спортсмена, было принято решение спустить его с гор раньше срока и отправить в Оберстдорф, где он проходит заключительный этап подготовки.

    Что касается Дениса Спицова, на контрольном старте в Оберстдорфе дистанция была короче: в районе 10 километров. У Дениса было серьезное падение на первом круге, при этом сломалась палка. В результате был серьезный ушиб мышц. Это не позволило Денису выложиться полностью на этом контрольном страте, как мы планировали. У меня есть некоторая тревога: сумеет ли спортсмен разогнаться, набрать те кондиции, которые необходимы для участия в скиатлоне», — цитирует тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко «Советский спорт».

    Напомним, что победителем Кубка мира в сезоне-2020/21 второй раз подряд стал Большунов. Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдет с 25 февраля по 7 марта.

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