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    Валиева выиграла короткую программу на Кубке первого канала

    Прочие Фигурное катание
    Фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу у девушек в рамках командного турнира по фигурному катанию Кубок Первого канала.

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    Чемпионка мира среди юниоров 2020 года за прокат короткой программы получила 90,25 балла? превзойдя мировой рекорд, принадлежащий Алене Косторной (85,45).

    Результат Валиевой не будет учтен в качестве официального, так как он показан на внутренних соревнованиях.

    Второй результат показала Анна Щербакова — 82,89 балла. Третья сумма у Дарьи Усачевой — 80,84. Все трое призерок оказались представительницами команды Алины Загитовой.

    Участники команды Евгении Медведевой — Александра Трусова (77,86), Майя Хромых (75,05) и Елизавета Туктамышева (70,38), заняли места с 4-го по 6-е.

    Команда «Красная машина», капитаном которой является Алина Загитова, после первого дня турнира опережает команду «Время первых» Евгении Медведевой: 931,41 — 912,92.

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