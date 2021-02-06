Валиева выиграла короткую программу на Кубке первого канала

Фигуристкавыиграла короткую программу у девушек в рамках командного турнира по фигурному катанию Кубок Первого канала.

Чемпионка мира среди юниоров 2020 года за прокат короткой программы получила 90,25 балла? превзойдя мировой рекорд, принадлежащий Алене Косторной (85,45).

Результат Валиевой не будет учтен в качестве официального, так как он показан на внутренних соревнованиях.

Второй результат показала Анна Щербакова — 82,89 балла. Третья сумма у Дарьи Усачевой — 80,84. Все трое призерок оказались представительницами команды Алины Загитовой.

Участники команды Евгении Медведевой — Александра Трусова (77,86), Майя Хромых (75,05) и Елизавета Туктамышева (70,38), заняли места с 4-го по 6-е.

Команда «Красная машина», капитаном которой является Алина Загитова, после первого дня турнира опережает команду «Время первых» Евгении Медведевой: 931,41 — 912,92.