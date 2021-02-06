Бородавко: На 99 процентов состав сборной на чемпионат мира сформирован

Старший тренер национальной команды Юрий Бородавко рассказал, что Наталья Непряева и Татьяна Сорина вошли в состав сборной России на чемпионат мира.

Напомним, что Непряева упала во время гонки на 7-м этапе Кубка мира в Фалуне. Спортсменке был диагностирован перелом двух костей кисти.

Сорина получила травму во время пробежки: 26-летней российской лыжнице диагностировали разрыв связок на левой ноге.

«Наталья продолжает тренироваться по мере возможностей, бережет руку. Все остальные тренировки выполняет (без ограничений).

Она в составе сборной России на чемпионат мира, в зависимости от состояния будет приниматься решение, в каких гонках она сможет стартовать.

Восстановление Татьяны идет успешно. Она уже катается в ботинках, не хромает. Думаю, через пару дней она начнет полноценно готовиться.

Она тоже в составе. На 99% состав сборной на чемпионат мира сформирован», — приводит слова Бородавко «РИА Новости».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 23 февраля по 7 марта 2021 года в немецком Оберстдорфе.