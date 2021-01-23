Норвежцы заняли весь пьедестал в скиатлоне на этапе КМ в Лахти

На этапе Кубка мира в Лахти завершился мужской скиатлон, в котором весь пьедестал почета заняли норвежские лыжники.

Победу одержал Эмиль Иверсен, который на финишных метрах всего на 0,4 секунды опередил Шура Рете.

Тройку сильнейших замкнул Пол Голберг.

Четвертую строчку также занял представитель Норвегии Симен Крюгер, а лидер общего зачета россиянин Александр Большунов замкнул пятерку.

Лахти (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины. Скиатлон, 7,5+7,5 км

1. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 1:10.18,4

2. Шур Рете (Норвегия) — отставание 0,4

3. Пол Голберг (Норвегия) — 6,6

4. Симен Крюгер (Норвегия) — 9,5

5. Александр Большунов (Россия) — 20,9

11. Денис Спицов (Россия) — 1.05,2...

13. Алексей Червоткин (Россия) — 1.06,8

14. Евгений Белов (Россия) — 1.13,9...

17. Иван Якимушкин (Россия) — 1.30,6...

22. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.50,8...

35. Артем Мальцев (Россия) — 3.11,6