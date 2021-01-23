Норвежцы заняли весь пьедестал в скиатлоне на этапе КМ в Лахти

Победу одержал Эмиль Иверсен, который на финишных метрах всего на 0,4 секунды опередил Шура Рете.
Тройку сильнейших замкнул Пол Голберг.
Четвертую строчку также занял представитель Норвегии Симен Крюгер, а лидер общего зачета россиянин Александр Большунов замкнул пятерку.
Лахти (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины. Скиатлон, 7,5+7,5 км
1. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 1:10.18,4
2. Шур Рете (Норвегия) — отставание 0,4
3. Пол Голберг (Норвегия) — 6,6
4. Симен Крюгер (Норвегия) — 9,5
5. Александр Большунов (Россия) — 20,9
11. Денис Спицов (Россия) — 1.05,2...
13. Алексей Червоткин (Россия) — 1.06,8
14. Евгений Белов (Россия) — 1.13,9...
17. Иван Якимушкин (Россия) — 1.30,6...
22. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.50,8...
35. Артем Мальцев (Россия) — 3.11,6