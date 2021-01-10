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    Большунов второй год подряд выиграл многодневку «Тур де Ски»

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    Россиянин Александр Большунов стал победителем общего зачета лыжной многодневки «Тур де Ски».

    Александр Большунов
    Александр Большунов

    Победу в масс-старте в гору одержал россиянин Денис Спицов. Большунов финишировал вторым, а третьим стал француз Морис Манифика.

    Эта гонка завершала программу «Тур де Ски».

    Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де ски»
    Мужчины. Масс-старт, 10 км (С)

    1. Денис Спицов (Россия) — 32.41,0
    2. Александр Большунов (Россия) — отставание 13,3
    3. Морис Манифика (Франция) — 15,2
    4. Евгений Белов (Россия) — 21,8
    5. Андрей Мельниченко (Россия) — 24,0
    6. Иван Якимушкин (Россия) — 26,9

    Большунов выиграл «Тур де Ски» второй раз подряд. Вторым в общем зачете стал Манифика, Спицов — третий.

    Четвертым стал Иван Якимушкин, пятым — Артем Мальцев, шестым — Евгений Белов, седьмым — Андрей Мельниченко.

    Общий зачет «Тур де Ски». Итоговое положение

    1. Александр Большунов (Россия) — 3.32:32,3
    2. Морис Манифика (Франция) — +3.23,9
    3. Денис Спицов (Россия) — +3.36,7

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