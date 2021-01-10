Большунов второй год подряд выиграл многодневку «Тур де Ски»

Победу в масс-старте в гору одержал россиянин Денис Спицов. Большунов финишировал вторым, а третьим стал француз Морис Манифика.
Эта гонка завершала программу «Тур де Ски».
Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де ски»
Мужчины. Масс-старт, 10 км (С)
1. Денис Спицов (Россия) — 32.41,0
2. Александр Большунов (Россия) — отставание 13,3
3. Морис Манифика (Франция) — 15,2
4. Евгений Белов (Россия) — 21,8
5. Андрей Мельниченко (Россия) — 24,0
6. Иван Якимушкин (Россия) — 26,9
Большунов выиграл «Тур де Ски» второй раз подряд. Вторым в общем зачете стал Манифика, Спицов — третий.
Четвертым стал Иван Якимушкин, пятым — Артем Мальцев, шестым — Евгений Белов, седьмым — Андрей Мельниченко.
Общий зачет «Тур де Ски». Итоговое положение
1. Александр Большунов (Россия) — 3.32:32,3
2. Морис Манифика (Франция) — +3.23,9
3. Денис Спицов (Россия) — +3.36,7