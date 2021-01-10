Большунов второй год подряд выиграл многодневку «Тур де Ски»

Россиянинстал победителем общего зачета лыжной многодневки «Тур де Ски».

Победу в масс-старте в гору одержал россиянин Денис Спицов. Большунов финишировал вторым, а третьим стал француз Морис Манифика.

Эта гонка завершала программу «Тур де Ски».

Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де ски»

Мужчины. Масс-старт, 10 км (С)

1. Денис Спицов (Россия) — 32.41,0

2. Александр Большунов (Россия) — отставание 13,3

3. Морис Манифика (Франция) — 15,2

4. Евгений Белов (Россия) — 21,8

5. Андрей Мельниченко (Россия) — 24,0

6. Иван Якимушкин (Россия) — 26,9

Большунов выиграл «Тур де Ски» второй раз подряд. Вторым в общем зачете стал Манифика, Спицов — третий.

Четвертым стал Иван Якимушкин, пятым — Артем Мальцев, шестым — Евгений Белов, седьмым — Андрей Мельниченко.

Общий зачет «Тур де Ски». Итоговое положение

1. Александр Большунов (Россия) — 3.32:32,3

2. Морис Манифика (Франция) — +3.23,9

3. Денис Спицов (Россия) — +3.36,7