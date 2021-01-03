Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»

Российский лыжниквыиграл гонку преследования на 15 километров вольным стилем на этапе «Тур де Ски».

Россиянин преодолел дистанцию за 32 минуты 11,1 секунды.

Второе место занял еще один россиянин Артем Мальцев (+53,7 секунды), третье — француз Морис Манифика (+1.07,0).

Близок к попаданию в тройку также был Денис Спицов, показавший четвертый результат (+1.10,7).

Лыжные гонки

«Тур де Ски». Валь Мюстаир, Швейцария

3-й этап. Мужчины. Гонка преследования. 15 км, свободный стиль

1. Александр Большунов (Россия) — 32.11,1

2. Артем Мальцев (Россия) — 53,7

3. Морис Манифика (Франция) — 1.07,0

4. Денис Спицов (Россия) — 1.10,7

5. Иван Якимушкин (Россия) — 1.34,2

6. Дарио Колонья (Швейцария) — 1.34,7

7. Клеман Парисс (Франция) — 1.48,8

8. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.08,3

9. Жан Марк Гайяр (Франция) — 2.13,9

10. Адриан Бэкшнайдер (Франция) — 2.14,1 0