Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»

Россиянин преодолел дистанцию за 32 минуты 11,1 секунды.
Второе место занял еще один россиянин Артем Мальцев (+53,7 секунды), третье — француз Морис Манифика (+1.07,0).
Близок к попаданию в тройку также был Денис Спицов, показавший четвертый результат (+1.10,7).
Лыжные гонки
«Тур де Ски». Валь Мюстаир, Швейцария
3-й этап. Мужчины. Гонка преследования. 15 км, свободный стиль
1. Александр Большунов (Россия) — 32.11,1
2. Артем Мальцев (Россия) — 53,7
3. Морис Манифика (Франция) — 1.07,0
4. Денис Спицов (Россия) — 1.10,7
5. Иван Якимушкин (Россия) — 1.34,2
6. Дарио Колонья (Швейцария) — 1.34,7
7. Клеман Парисс (Франция) — 1.48,8
8. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.08,3
9. Жан Марк Гайяр (Франция) — 2.13,9
10. Адриан Бэкшнайдер (Франция) — 2.14,1 0