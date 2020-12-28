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    Туктамышева — о чемпионате России: Не хочется искать причины или оправдания

    Прочие Фигурное катание
    Фигуристка Елизавета Туктамышева поблагодарила болельщиков за поддержку во время недавнего чемпионата России в Челябинске.

    Елизавета Туктамышева
    Елизавета Туктамышева

    «Пару слов о чемпионате России. Непросто, но я боролась. Не хочется искать причины или оправдания. Хочется набраться сил и зарядиться новогодним настроением! Буду заряжать и вас!

    И не могу не сказать про поддержку. Ребята, вы настолько крутые, ваша поддержка — это то, что придает мне сил, позволяет верить в себя и двигаться дальше! До встречи на следующих соревнованиях!» — написала Туктамышева в Instagram.

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