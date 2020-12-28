Туктамышева — о чемпионате России: Не хочется искать причины или оправдания

Фигуристкапоблагодарила болельщиков за поддержку во время недавнего чемпионата России в Челябинске.

«Пару слов о чемпионате России. Непросто, но я боролась. Не хочется искать причины или оправдания. Хочется набраться сил и зарядиться новогодним настроением! Буду заряжать и вас!

И не могу не сказать про поддержку. Ребята, вы настолько крутые, ваша поддержка — это то, что придает мне сил, позволяет верить в себя и двигаться дальше! До встречи на следующих соревнованиях!» — написала Туктамышева в Instagram.

На завершившемся 26 декабря первенстве страны в Челябинске Туктамышева, выступавшая на фоне болезни, стала седьмой. Победу в турнире одержала Анна Щербакова. 0