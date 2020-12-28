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    Определен состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира

    Прочие Биатлон
    По итогам чемпионата и Кубка России в Ижевске определен состав мужской сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU, сообщает официальный сайт СБР.

    Антон Бабиков
    Антон Бабиков

    Кубок мира: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский, Антон Бабиков.

    Кубок IBU: Семен Сучилов, Илья Гаврилов, Евгений Идинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов.

    Кирилл Стрельцов набрал максимальное количество очков по итогам гонок в Ижевске, Игорь Малиновский отобрался по рейтингу Кубка России, а Антон Бабиков выбран тренерским решением.

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