Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате России

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командном турнирелидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Прокат Коляды судьи оценили в 102,48 балла.

Второе место занимает Макар Игнатов (98,30), третье — Марк Кондратюк (90,88).

Произвольную программу фигуристы представят в пятницу, 25 декабря.

Чемпионат России по фигурному катанию

Челябинск. Мужчины. Короткая программа

1. Михаил Коляда — 102,48

2. Макар Игнатов — 98,30

3. Марк Кондратюк — 90,88

4. Андрей Мозалев — 89,47

5. Александр Самарин — 87,96

6. Артем Ковалев — 87,45

7. Егор Мурашов — 86,13

8. Петр Гуменник — 84,93

9. Антон Шулепов — 83,19

10. Артем Лежеев — 82,36 0