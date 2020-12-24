Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате России

Михаил Коляда
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Прокат Коляды судьи оценили в 102,48 балла.
Второе место занимает Макар Игнатов (98,30), третье — Марк Кондратюк (90,88).
Произвольную программу фигуристы представят в пятницу, 25 декабря.
Чемпионат России по фигурному катанию
Челябинск. Мужчины. Короткая программа
1. Михаил Коляда — 102,48
2. Макар Игнатов — 98,30
3. Марк Кондратюк — 90,88
4. Андрей Мозалев — 89,47
5. Александр Самарин — 87,96
6. Артем Ковалев — 87,45
7. Егор Мурашов — 86,13
8. Петр Гуменник — 84,93
9. Антон Шулепов — 83,19
10. Артем Лежеев — 82,36 0