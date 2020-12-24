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    Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате России

    Прочие Фигурное катание
    Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командном турнире Михаил Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

    Михаил Коляда
    Михаил Коляда

    Прокат Коляды судьи оценили в 102,48 балла.

    Второе место занимает Макар Игнатов (98,30), третье — Марк Кондратюк (90,88).

    Произвольную программу фигуристы представят в пятницу, 25 декабря.

    Чемпионат России по фигурному катанию
    Челябинск. Мужчины. Короткая программа

    1. Михаил Коляда — 102,48
    2. Макар Игнатов — 98,30
    3. Марк Кондратюк — 90,88
    4. Андрей Мозалев — 89,47
    5. Александр Самарин — 87,96
    6. Артем Ковалев — 87,45
    7. Егор Мурашов — 86,13
    8. Петр Гуменник — 84,93
    9. Антон Шулепов — 83,19
    10. Артем Лежеев — 82,36 0

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