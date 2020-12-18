Норвежки заняли весь пьедестал в спринте на этапе КМ в Хохфильцене

Норвежская биатлонисткастала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Пробежав один штрафной круг, 30-летняя спортсменка показала результат 19 минут 38 секунд.

Второе место заняла норвежка Ингрид Ландмарк Тандревольд, не допустившая промахов на стрельбе. Замкнула тройку сильнейших еще одна представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн.

Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, которая при идеальной стрельбе стала лишь 18-й.

Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Хохфильцен, Австрия

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 19.38,0 (1 промах).

2. Ингрид Ландмарк Тандревольд (Норвегия) — отставание 7,6 (0).

3.Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) — +24,6 (1)…

18. Евгения Павлова (Россия) — +1.05,3 (0)…

24. Анастасия Гореева (Россия) — +1.24,5 (1)…

33. Татьяна Акимова (Россия) — +1.32.0 (2)

39. Светлана Миронова (Россия) — +1.40,8 (3)…

48. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.48,1 (3)…

61. Ирина Казакевич (Россия) — +2.11,9 (4). 0