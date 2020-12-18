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    Норвежки заняли весь пьедестал в спринте на этапе КМ в Хохфильцене

    Прочие Биатлон
    Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

    Тириль Экхофф
    Тириль Экхофф

    Пробежав один штрафной круг, 30-летняя спортсменка показала результат 19 минут 38 секунд.

    Второе место заняла норвежка Ингрид Ландмарк Тандревольд, не допустившая промахов на стрельбе. Замкнула тройку сильнейших еще одна представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн.

    Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, которая при идеальной стрельбе стала лишь 18-й.

    Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Хохфильцен, Австрия
    Женщины. Спринт, 7,5 км

    1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 19.38,0 (1 промах).
    2. Ингрид Ландмарк Тандревольд (Норвегия) — отставание 7,6 (0).
    3.Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) — +24,6 (1)…
    18. Евгения Павлова (Россия) — +1.05,3 (0)…
    24. Анастасия Гореева (Россия) — +1.24,5 (1)…
    33. Татьяна Акимова (Россия) — +1.32.0 (2)
    39. Светлана Миронова (Россия) — +1.40,8 (3)…
    48. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.48,1 (3)…
    61. Ирина Казакевич (Россия) — +2.11,9 (4). 0

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