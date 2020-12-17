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    • CAS запретил российским спортсменам выступать под флагом страны на два года
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    Ганус — о решении CAS: можно порадоваться за наших чистых спортсменов

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    Бывший глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

    Юрий Ганус
    Юрий Ганус

    До 16 декабря 2022 года российские спортсмены не смогут выступать под флагом Российской Федерации. Помимо этого РУСАДА обязали выплатить ВАДА 1,27 млн долларов в качестве компенсации за судебные тяжбы.

    «Изначально WADA запросило четыре года, CAS удовлетворил два, можно порадоваться за наших чистых спортсменов.

    Но по решению суда за эти два года будет необходимо выполнить те требования, которые определены его решением и учитывают требования WADA.

    Лишение статуса соответствия РУСАДА — изначальный пункт и он был с самого начала. Базовое условие.

    CAS сократил срок, но очень жёстко проставлены требования, связанные с проведением разбирательств и предоставлением всех материалов по делу, по требованию ВАДА и AIU(WA). В этом отношении уже больше нет места для дискуссий.

    Большую работу предстоит сделать не только РУСАДА по восстановлению соответствия, но и всем остальным по предоставлению материалов для завершения расследований.

    Напомню, что вопросы московской лаборатории с РУСАДА никак не связаны. Эти вопросы касаются тех, кто работал и работает с московской лабораторией», — сказал Ганус «Чемпионату». 0

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