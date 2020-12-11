Алимбекова выиграла спринт на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене

Победу в первой гонке этого этапа одержала представительница Белоруссии Динара Алимбекова.
Она впервые в карьере выиграла личную гонку на Кубке мира.
Второй стала норвежка Тириль Экхофф, замкнула тройку представительница Германии Франциска Пройсс.
Лучшей среди россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 18-е место.
Кубок мира в Хохфильцене. Женский спринт
1. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 20:12,3 (0)
2. Тириль Экхофф (Норвегия) — 10,6 (1)
3. Франциска Пройсс (Германия) — 11,4 (1)...
18. Ульяна Кайшева (Россия) — 50,4 (1)…
23. Ирина Казакевич (Россия) — 1.04,8 (1)…
31. Лариса Куклина (Россия) — 1.18,4 (1)…
51. Евгения Павлова (Россия) — 1.50,9 (3)…
73. Светлана Миронова (Россия) — 2.24,8 (4)…
92. Тамара Воронина (Россия) — 3.21,1 (4) 0