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    Алимбекова выиграла спринт на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене

    Прочие Биатлон
    На третьем этапе Кубка мира по биатлону состоялся спринт среди женщин.

    Динара Алимбекова
    Динара Алимбекова

    Победу в первой гонке этого этапа одержала представительница Белоруссии Динара Алимбекова.

    Она впервые в карьере выиграла личную гонку на Кубке мира.

    Второй стала норвежка Тириль Экхофф, замкнула тройку представительница Германии Франциска Пройсс.

    Лучшей среди россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 18-е место.

    Кубок мира в Хохфильцене. Женский спринт

    1. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 20:12,3 (0)
    2. Тириль Экхофф (Норвегия) — 10,6 (1)
    3. Франциска Пройсс (Германия) — 11,4 (1)...
    18. Ульяна Кайшева (Россия) — 50,4 (1)…
    23. Ирина Казакевич (Россия) — 1.04,8 (1)…
    31. Лариса Куклина (Россия) — 1.18,4 (1)…
    51. Евгения Павлова (Россия) — 1.50,9 (3)…
    73. Светлана Миронова (Россия) — 2.24,8 (4)…
    92. Тамара Воронина (Россия) — 3.21,1 (4) 0

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