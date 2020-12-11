Алимбекова выиграла спринт на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене

На третьем этапе Кубка мира по биатлону состоялся спринт среди женщин.

Победу в первой гонке этого этапа одержала представительница Белоруссии Динара Алимбекова.

Она впервые в карьере выиграла личную гонку на Кубке мира.

Второй стала норвежка Тириль Экхофф, замкнула тройку представительница Германии Франциска Пройсс.

Лучшей среди россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 18-е место.

Кубок мира в Хохфильцене. Женский спринт

1. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 20:12,3 (0)

2. Тириль Экхофф (Норвегия) — 10,6 (1)

3. Франциска Пройсс (Германия) — 11,4 (1)...

18. Ульяна Кайшева (Россия) — 50,4 (1)…

23. Ирина Казакевич (Россия) — 1.04,8 (1)…

31. Лариса Куклина (Россия) — 1.18,4 (1)…

51. Евгения Павлова (Россия) — 1.50,9 (3)…

73. Светлана Миронова (Россия) — 2.24,8 (4)…

92. Тамара Воронина (Россия) — 3.21,1 (4) 0