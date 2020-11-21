Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Москве

По сумме двух прокатов Синицина и Кацалапов набрали 217,51 балла.
Второе место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (206,91). Бронзовые медали выиграли Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (199,25).
Гран-при России. Танцы на льду
Итог
Итог
1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов — 217,51
2. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (Россия) — 206,91
3. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия) — 199,25
4. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия) — 193,18
5. Аннабель Морозова — Андрей Багин (Россия) — 191,00
6. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина) — 188,25
7. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 182,56
8. Анна Яновская — Адам Лукаш (Венгрия) — 163,65
9. Екатерина Миронова — Евгений Устенко (Россия) — 152,14
10. Виктория Семенюк — Илья Юхимук (Беларусь) — 146,38
Произвольный танец
1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов — 126,38
2. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (Россия) — 122,45
3. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия) — 119,50
4. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия) — 117,08
5. Аннабель Морозова — Андрей Багин (Россия) — 114,79
6. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина) — 113,39
7. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 110,13
8. Анна Яновская — Адам Лукаш (Венгрия) — 102,31
9. Екатерина Миронова — Евгений Устенко (Россия) — 95,67
10. Виктория Семенюк — Илья Юхимук (Беларусь) — 90,16 0