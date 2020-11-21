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    Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Москве

    Прочие Фигурное катание
    Чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями московского этапа Гран-при по фигурному катанию.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
    Виктория Синицина и Никита Кацалапов

    По сумме двух прокатов Синицина и Кацалапов набрали 217,51 балла.

    Второе место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (206,91). Бронзовые медали выиграли Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (199,25).

    Гран-при России. Танцы на льду

    Итог

    1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов — 217,51

    2. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (Россия) — 206,91

    3. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия) — 199,25

    4. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия) — 193,18

    5. Аннабель Морозова — Андрей Багин (Россия) — 191,00

    6. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина) — 188,25

    7. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 182,56

    8. Анна Яновская — Адам Лукаш (Венгрия) — 163,65

    9. Екатерина Миронова — Евгений Устенко (Россия) — 152,14

    10. Виктория Семенюк — Илья Юхимук (Беларусь) — 146,38

    Произвольный танец

    1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов — 126,38

    2. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (Россия) — 122,45

    3. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия) — 119,50

    4. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия) — 117,08

    5. Аннабель Морозова — Андрей Багин (Россия) — 114,79

    6. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина) — 113,39

    7. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 110,13

    8. Анна Яновская — Адам Лукаш (Венгрия) — 102,31

    9. Екатерина Миронова — Евгений Устенко (Россия) — 95,67

    10. Виктория Семенюк — Илья Юхимук (Беларусь) — 90,16 0

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