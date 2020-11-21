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    Бойкова и Козловский выиграли Гран-при России в парном катании

    Прочие Фигурное катание
    Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями этапа серии Гран-при в Москве в парном катании.

    Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
    Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

    По сумме двух программ они показали результат 232,56 балла.

    Анастасия Мишина и Александр Галлямов, лидировавшие после короткой программы, допустили несколько ошибок и заняли второе место.

    Бронзовыми призерами стали чемпионы мира среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

    Гран-при по фигурному катанию
    3-й этап. Москва. Rostelecom Cup. Пары

    Итоговое положение

    1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 232,56
    2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 225,80
    3. Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов (Россия) — 210,07
    4. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко (Россия) — 204,67
    5. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия) — 200,77
    6. Ксения Ахантьева — Валерий Колесов (Россия) — 176,63
    7. Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия) — 163,77

    Произвольная программа

    1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 154,27
    2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 146,46
    3. Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов (Россия) — 136,23
    4. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко (Россия) — 134,05
    5. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия) — 130,66
    6. Ксения Ахантьева — Валерий Колесов (Россия) — 109,13
    7. Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия) — 105,17 0

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