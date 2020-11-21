Бойкова и Козловский выиграли Гран-при России в парном катании

По сумме двух программ они показали результат 232,56 балла.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов, лидировавшие после короткой программы, допустили несколько ошибок и заняли второе место.
Бронзовыми призерами стали чемпионы мира среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап. Москва. Rostelecom Cup. Пары
Итоговое положение
1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 232,56
2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 225,80
3. Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов (Россия) — 210,07
4. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко (Россия) — 204,67
5. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия) — 200,77
6. Ксения Ахантьева — Валерий Колесов (Россия) — 176,63
7. Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия) — 163,77
Произвольная программа
1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 154,27
2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 146,46
3. Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов (Россия) — 136,23
4. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко (Россия) — 134,05
5. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия) — 130,66
6. Ксения Ахантьева — Валерий Колесов (Россия) — 109,13
7. Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия) — 105,17 0