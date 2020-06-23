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    Еще одна фигуристка перешла от Тутберидзе к Плющенко

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Арина Парсегова перешла из группы тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

    Евгений Плющенко
    Евгений Плющенко

    Об этом 8-летняя фигуристка сообщила на своей страничке в Instagram.

    «3 месяца безо льда… За время карантина в жизни каждого спортсмена, наверное, произошли те или иные изменения, мы не исключение. Мы приняли решение перейти в другую школу. Свой дальнейший тренировочный путь мы продолжим в академии Евгения Викторовича Плющенко, благодарим его за эту возможность!

    Хотим выразить огромную благодарность тренерскому штабу Этери Георгиевны Тутберидзе за полученный бесценный опыт! Благодаря вам мы стали смотреть на фигурное катание совершенно под другим углом. Спасибо всем сотрудникам "Хрустального" за вашу доброту и заботу, за этот год вы стали нам очень близки! И, конечно, спасибо нашему тренеру Сергею Александровичу Розанову, за возможность оставаться частью его команды!» — написала Парсегова.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    3 месяца безо льда... ⠀ За время карантина в жизни каждого спортсмена, наверное, произошли те или иные изменения, мы не исключение... ⠀ Мы приняли решение перейти в другую школу. Свой дальнейший тренировочный путь мы продолжим в академии Евгения Викторовича Плющенко, благодарим его за эту возможность! ⠀ Хотим выразить огромную благодарность тренерскому штабу Этери Георгиевны Тутберидзе за полученный бесценный опыт! Благодаря Вам, мы стали смотреть на фигурное катание совершенно под другим углом! Спасибо всем сотрудникам «Хрустального» за Вашу доброту и заботу, за этот год Вы стали нам очень близки! ⠀ И, конечно, спасибо нашему тренеру Сергею Александровичу, за возможность оставаться частью его команды!

    Публикация от Арина Парсегова (@arinaparsegova)

    Напомним, ранее от Тутберидзе к Плющенко перешли Александра Трусова и Вероника Жилина.
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