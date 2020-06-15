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    Тренер — о непопадании Малышко в сборную: Есть рейтинг СБР. По Кубку России он не входит

    Прочие Биатлон
    Тренер сборной России Сергей Идинов объяснил непопадание олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко в основной состав национальной команды на следующий сезон.

    Дмитрий Малышко
    Дмитрий Малышко

    33-летний Малышко был включен в резервный состав сборной на сезон-2020/21.

    «Есть рейтинг СБР. По Кубку России он не входит. Вообще, об этом надо спросить у Польховского. Когда нас назначили, мы не могли ни на что повлиять.

    На первый сбор Малышко пока не попадает. Он готовится к сезону за свой счёт. Дальше надо будет разговаривать.

    Пока мы вели переговоры только по телефону. Обговорили тренировочный план, скинули его многим ребятам, они сейчас по нему работают», — сказал Идинов «Спорту день за днем».

    Напомним, в декабре 2019 года тренерский совет Союза биатлонистов России принял решение исключить Малышко из состава из-за плохих результатов. 0

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