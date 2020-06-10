Бах пригрозил IWF исключением тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с заявлением, что был шокирован докладом по деятельности Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

В апреле на исполкоме IWF утвердили отставку Тамаша Аяна, который возглавлял организацию с 2000 года.

В отношении его ведут расследование, подозревая Аяна в коррупции и сокрытии случаев нарушения антидопинговых правил.

«Я был шокирован докладом по тяжелой атлетике, по Тамашу Аяну. Мы должны найти пути, как очистить IWF. Хотим помочь им в этом.

Мы оставляем за собой право принять жесткие меры. Вплоть до того, что тяжелая атлетика не будет представлена в программе Игр», — приводит слова Баха «РИА Новости». 0