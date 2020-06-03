Логинов не ждет проблем в работе с Каминским

Чемпион мира по биатлонурассказал о тренировках в домашних условиях, а также об общении с новым старшим тренером сборной России

«У меня небольшой тренажерный зал с тренажерами первой необходимости, поэтому мне было проще пережить последние полтора-два месяца в изоляции. Поддерживать себя в форме у меня была возможность.

Ситуация начинает потихонечку стабилизироваться. Для нас, спортсменов, настают более благоприятные времена для тренировок. Сейчас нам разрешены тренировки на открытом воздухе, стало проще — нет проблем с тем, чтобы выйти в лес, например. Естественно, все меры предосторожности обязательно исполняются — это забота о себе и об окружающих.

Вчера мы долго говорили с Юрием Михайловичем Каминским, нашли общий знаменатель, и я уверен, что никаких проблем у нас не будет. К зимнему сезону подойдем в хорошем состоянии. Это очень опытный специалист, он долгое время работал в лыжном спорте. Думаю, что биатлон станет для него новым вызовом, и он с ним справится», — приводит слова Логинова «Матч ТВ». 0