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    Логинов не ждет проблем в работе с Каминским

    Прочие Биатлон
    Чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал о тренировках в домашних условиях, а также об общении с новым старшим тренером сборной России Юрием Каминским.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    «У меня небольшой тренажерный зал с тренажерами первой необходимости, поэтому мне было проще пережить последние полтора-два месяца в изоляции. Поддерживать себя в форме у меня была возможность.

    Ситуация начинает потихонечку стабилизироваться. Для нас, спортсменов, настают более благоприятные времена для тренировок. Сейчас нам разрешены тренировки на открытом воздухе, стало проще — нет проблем с тем, чтобы выйти в лес, например. Естественно, все меры предосторожности обязательно исполняются — это забота о себе и об окружающих.

    Вчера мы долго говорили с Юрием Михайловичем Каминским, нашли общий знаменатель, и я уверен, что никаких проблем у нас не будет. К зимнему сезону подойдем в хорошем состоянии. Это очень опытный специалист, он долгое время работал в лыжном спорте. Думаю, что биатлон станет для него новым вызовом, и он с ним справится», — приводит слова Логинова «Матч ТВ». 0

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