ЧМ-2021 по горнолыжному спорту будет перенесен на 2022 год

Чемпионат мира по горнолыжному спорту, который должен пройти в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо, может быть перенесен с 2021 на 2022 год из-за последствий пандемии коронавируса, сообщает France Presse.

«В понедельник президент Федерации зимних видов спорта Италии Флавио Рода представит руководителям Международной федерации лыжного спорта предложение о переносе чемпионата мира по горнолыжному спорту с февраля 2021 года на март 2022 года. Я полностью поддерживаю это решение, министр спорта Италии Винченцо Спадафора проинформирован об этом.

Это очень трудное, но верное решение. Оно продиктовано финансовыми трудностями, кроме того, в случае возникновения каких-то дополнительных проблем из-за пандемии коронавируса в октябре или ноябре 2020 года мы можем не успеть их решить к началу мирового первенства. Главным образом речь идет об обеспечении безопасности здоровья всех участников соревнований», — заявил президент Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго. 0