КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марсело БьелсаРуководство по Football Manager. Лучшие схемы и тактики, которые стоит попробовать
  • 17:19
    • УЕФА вновь рекомендовал завершить все чемпионаты
  • 16:48
    • УЕФА досрочно выплатит клубам 70 миллионов евро
  • 16:34
    • Четыре игрока «Арсенала» нарушили режим самоизоляции
  • 13:46
    • «Динамо» поборется с «Вашингтоном» за Овечкина
  • 13:07
    • Правление СБР приняло решение о созыве внеочередной конференции
    Все новости спорта

    Черезов не планирует баллотироваться в президенты СБР

    Прочие Биатлон
    Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Иван Черезов рассказал, что стало причиной назначения внеочередной выборной конференции организации.

    Иван Черезов
    Иван Черезов

    «Решение принято, а верное оно или нет, время покажет. Я не очень хорошо отношусь к тому, что происходит в нашем виде спорта, организация не должна так работать.

    Когда правление принимает одно решение, а потом президент в СМИ заявляет другие вещи, работы не будет. Решение принято с тем, чтобы не навредить делу, чтобы не навредить биатлону.

    Все члены правления поняли — от такой работы пользы не будет, будут страдать и спортсмены, и тренеры, и другие сотрудники федерации. Нужно выбирать новое руководство федерации, которое будет развивать российский биатлон.

  • Правление СБР приняло решение о созыве внеочередной конференции
  • Читайте по теме

    • А то в нашем биатлоне слишком много негатива в последнее время. Ситуация тяжелая, неприятная, она обсуждается в СМИ, но этот кризис должен пройти. Значит, нужна новая команда. Кто будет выдвигать кандидатуры, понять трудно. Я пока не планирую», — цитирует Черезова ТАСС. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз
  • 03/04/2020 в 20:32
    •
  • Прогноз
  • Фергюсон — Гэйджи
  • 1.68
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Смолевичи» и минское «Динамо» выдадут игру с забитыми мячами?
  • «Смолевичи» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • «Неман» продолжит удачно играть с «Энергетиком»?
  • «Неман» — «Энергетик-БГУ». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Добудет ли минское «Динамо» первую выездную победу в сезоне?
  • Экспресс дня 24 апреля. Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Интер» — «Милан». Лига чемпионов 2002/2003 Футбол Статусно, а потому и не результативно. О миланском дерби в 1/2 Лиги чемпионов сезона 2002/2003О матче между «Интером» и «Миланом» на «Джузеппе Меацца» 14:530
  • 18:33
    • Форвард «Ак Барса» перейдет в «Авангард»
  • 18:15
    • Евролига решит судьбу сезона-2019/20 до 24 мая
  • 18:01
    • Черезов не планирует баллотироваться в президенты СБР
    Симоне Индзаги Футбол «Лацио» получил уникальный шанс на чемпионствоСмогут ли римляне завоевать скудетто? 06:120
  • Экспресс дня

  • Добудет ли минское «Динамо» первую выездную победу в сезоне?
  • 2.68
    •
  • 17:50
    • Евро-2020 сохранит название, несмотря на перенос турнира
  • 17:33
    • Нападающий «Ак Барса» перейдет в СКА
  • 17:05
    • В Германии ожидают одобрения властей возобновить сезон 9 мая
    Зинедин Зидан Футбол Карантин — шанс для «Реала». Команду Зидана ждет очередная перестройка?Мадридцы уже планируют новые трансферы, которые должны помочь команде вернуться на прежний уровень Вчера в 14:150
  • 16:17
    • Двукратный призер ОИ в биатлоне завершила карьеру
  • 16:03
    • Агент Марио Фернандеса рассказал о несостоявшемся переходе бразильца в «Реал»
  • 14:01
    • УЕФА решил определять обладателей путевок в еврокубки по спортивному принципу
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Прогноз на матч Смолевичи — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Неман — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.68
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Завтра в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Файзканд — Истаравшан
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Минск
  • Футбол
  • Послезавтра в 15:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • 30/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон