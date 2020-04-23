Черезов не планирует баллотироваться в президенты СБР

Член правления Союза биатлонистов России (СБР)рассказал, что стало причиной назначения внеочередной выборной конференции организации.

«Решение принято, а верное оно или нет, время покажет. Я не очень хорошо отношусь к тому, что происходит в нашем виде спорта, организация не должна так работать.

Когда правление принимает одно решение, а потом президент в СМИ заявляет другие вещи, работы не будет. Решение принято с тем, чтобы не навредить делу, чтобы не навредить биатлону.

Все члены правления поняли — от такой работы пользы не будет, будут страдать и спортсмены, и тренеры, и другие сотрудники федерации. Нужно выбирать новое руководство федерации, которое будет развивать российский биатлон.

А то в нашем биатлоне слишком много негатива в последнее время. Ситуация тяжелая, неприятная, она обсуждается в СМИ, но этот кризис должен пройти. Значит, нужна новая команда. Кто будет выдвигать кандидатуры, понять трудно. Я пока не планирую», — цитирует Черезова ТАСС. 0