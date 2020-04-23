Правление СБР приняло решение о созыве внеочередной конференции

Правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло решение о проведении внеочередной выборной конференции организации для определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, сообщает официальный сайт организации.

Дата конференции будет объявлена дополнительно.

«В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции.

Дата и место проведения конференции будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении.

Нынешний президент СБР Владимир Драчев был избран на пост в мае 2018 года. Срок его полномочий истекает в 2022 году. 0