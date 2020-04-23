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    Правление СБР приняло решение о созыве внеочередной конференции

    Прочие Биатлон
    Правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло решение о проведении внеочередной выборной конференции организации для определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, сообщает официальный сайт организации.

    Владимир Драчев
    Владимир Драчев

    Дата конференции будет объявлена дополнительно.

    «В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции.

    Дата и место проведения конференции будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении.

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