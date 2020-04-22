Драчев — о тренерском штабе Польховского: Предлагаю ждать новых «выдающихся» успехов

Президент Союза биатлонистов России (СБР)рассказал, при каком условии будет заключены новые контракты с новым тренерским штабом сборной России.

Отметим, что глава СБР высказывался против кандидатур тренеров команды, утвержденных Правлением организации.

«Утверждение тренерского штаба сборной России на сезон-2020/21 в Минспорте — это технический момент. Там должны решить, является ли предложенный состав актуальным на данный момент.

Плюс еще ждем утверждения от ОКР, которому предстоит понять, насколько правильный выбор специалистов. Также в списке есть иностранцы, с которыми у нас включен мониторинг на все новые выдвижения.

С тренерским штабом пока никаких контрактов не заключено. До 31 мая работает старый состав тренеров, а с 1 июня, если будет все утверждено, мы подпишем контракты с новыми специалистами.

Роберт Кабуков несколько раз приходил в молодежную сборную России, тренировал где-то кого-то. Уровень этого тренера…

Посмотрите выступления казахской команды — 25-е место в общем тотале, 75-й ближайший (спортсмен). Кого он там натренировал? Вообще, смешно задавать вопросы по компетенции этого тренера.

Про Владимира Королькевича можно подольше поговорить. Такая же ситуация — 12-е место со сборной Белоруссии, потеряли квоту. 1,5 года он там отработал и мы знаем, что наработал.

Стараются еще по третьему кругу затащить в сборную команду страны. Такие же результаты, плюс еще допинговые результаты. Кому это надо?

Если Министерство спорта смотрит на это сквозь пальцы, и Олимпийский комитет в преддверии ОИ, тогда я поднимаю руки и предлагаю ждать новых "выдающихся" успехов.

Раз уж Валерий Польховский рвется показать результат… Он тоже несколько раз показывал его, затем возвращался и опять показывал.

О профессионализме тренеров можно разговаривать долго, потому что есть у каждого плюсы и минусы.

Но на данный момент самый главный фактор в том, что СБР сейчас не восстановлен в правах из-за допинговых скандалов, которые были в том числе при Королькевиче, при Польховском.

Если мы хотим в этот период вернуться, тогда пожалуйста, давайте нагнетать тучи над СБР перед Олимпийскими играми. Может мы и участвовать не хотим в Играх?

Я уже предлагал выход из этой ситуации: либо пускай Польховский работает с теми тренерами, которые пойдут к нему работать, либо пусть продолжают работать тренеры, которые эффективно руководили командой эти два года.

У нас добавили и Матвей Елисеев, и Никита Поршнев, а Александр Логинов за два года стал чемпионом мира и вторым в общем зачете Кубка мира. Это огромные результаты и большая работа той команды.

И женский состав очень сильно подрост за эти годы. Да, есть проблемы со стрельбой, но мы готовы решить эту проблему.

Сейчас сложилась ситуация, что мы не верим в старую команду, которая работала эти два года, но безукоризненно верим в ту команду, которая привела команды Белоруссии и Казахстана к этим позициям», — приводит слова Драчева «Матч ТВ». 0