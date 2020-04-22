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    Драчев — о тренерском штабе Польховского: Предлагаю ждать новых «выдающихся» успехов

    Прочие Биатлон
    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, при каком условии будет заключены новые контракты с новым тренерским штабом сборной России.

    Владимир Драчев
    Владимир Драчев

    Отметим, что глава СБР высказывался против кандидатур тренеров команды, утвержденных Правлением организации.

    «Утверждение тренерского штаба сборной России на сезон-2020/21 в Минспорте — это технический момент. Там должны решить, является ли предложенный состав актуальным на данный момент.

    Плюс еще ждем утверждения от ОКР, которому предстоит понять, насколько правильный выбор специалистов. Также в списке есть иностранцы, с которыми у нас включен мониторинг на все новые выдвижения.

    С тренерским штабом пока никаких контрактов не заключено. До 31 мая работает старый состав тренеров, а с 1 июня, если будет все утверждено, мы подпишем контракты с новыми специалистами.

    Роберт Кабуков несколько раз приходил в молодежную сборную России, тренировал где-то кого-то. Уровень этого тренера…

    Посмотрите выступления казахской команды — 25-е место в общем тотале, 75-й ближайший (спортсмен). Кого он там натренировал? Вообще, смешно задавать вопросы по компетенции этого тренера.

    Про Владимира Королькевича можно подольше поговорить. Такая же ситуация — 12-е место со сборной Белоруссии, потеряли квоту. 1,5 года он там отработал и мы знаем, что наработал.

    Стараются еще по третьему кругу затащить в сборную команду страны. Такие же результаты, плюс еще допинговые результаты. Кому это надо?

    Если Министерство спорта смотрит на это сквозь пальцы, и Олимпийский комитет в преддверии ОИ, тогда я поднимаю руки и предлагаю ждать новых "выдающихся" успехов.

    Раз уж Валерий Польховский рвется показать результат… Он тоже несколько раз показывал его, затем возвращался и опять показывал.

    О профессионализме тренеров можно разговаривать долго, потому что есть у каждого плюсы и минусы.

    Но на данный момент самый главный фактор в том, что СБР сейчас не восстановлен в правах из-за допинговых скандалов, которые были в том числе при Королькевиче, при Польховском.

    Если мы хотим в этот период вернуться, тогда пожалуйста, давайте нагнетать тучи над СБР перед Олимпийскими играми. Может мы и участвовать не хотим в Играх?

    Я уже предлагал выход из этой ситуации: либо пускай Польховский работает с теми тренерами, которые пойдут к нему работать, либо пусть продолжают работать тренеры, которые эффективно руководили командой эти два года.

    У нас добавили и Матвей Елисеев, и Никита Поршнев, а Александр Логинов за два года стал чемпионом мира и вторым в общем зачете Кубка мира. Это огромные результаты и большая работа той команды.

    И женский состав очень сильно подрост за эти годы. Да, есть проблемы со стрельбой, но мы готовы решить эту проблему.

    Сейчас сложилась ситуация, что мы не верим в старую команду, которая работала эти два года, но безукоризненно верим в ту команду, которая привела команды Белоруссии и Казахстана к этим позициям», — приводит слова Драчева «Матч ТВ». 0

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