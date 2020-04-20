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    СБР утвердил тренерский штаб сборных команд на следующий сезон

    Прочие Биатлон
    Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило Роберта Кабукова и Владимира Королькевича на постах старших тренеров мужской и женской сборной.

    Владимир Королькевич
    Владимир Королькевич

    Вице-президенту СБР Валерию Польховскому поручено согласовать кандидатуры тренеров с Министерством спорта России, сообщает пресс-служба СБР.

    До 27 апреля тренеры должны представить на утверждение Правлению СБР состав команды для централизованной подготовки к сезону-2020/21.

    Мужчины основа: Роберт Кабуков, Максим Максимов, Артем Истомин.

    Мужчины резерв: Николай Князев, Алексей Волков, Дмитрий Шукалович.

    Женщины основа: Владимир Королькевич, Николай Загурский.

    Женщины резерв: Сергей Коновалов, Евгений Куваев.

    Старший тренер по резерву: Николай Большаков.

    Юниоры: Сергей Шестов, Павел Спиридонов.

    Юниорки: Александр Андреев, Александр Хлусович.

    Юноши, девушки: Игорь Охотников, Евгений Панков, Евгений Пчелкин.

    Тренеры Анатолий Хованцев, Сергей Белозеров и Виталий Норицын прекратят работу в сборной России по биатлону.

    В прошлом сезоне Хованцев занимал должность главного тренера сборной. На этом посту СБР утвердил Валерия Польховского.

    Белозеров был страшим тренером мужской команды, а Норицын — женской. Их заменили Роберт Кабуков и Владимир Королькевич соответственно.

    В завершившемся сезоне биатлонисты сборной России семь раз поднимались на пьедестал почета (1-2-4). На чемпионате мира в Антхольце команда завоевала две медали: золото и бронзу принес Александр Логинов. 0

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