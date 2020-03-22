Йоханнес Бе заработал больше 330 тысяч евро призовых в сезоне 2019/20

Норвежский биатлонистзаработал самые большие призовые среди всех участников Кубка мира в сезоне 2019/20, сообщает Biathlon facts&stats.

Обладатель Большого хрустального глобуса одержал десять побед в личных гонках, трижды поднимался на подиум, а в составе эстафетной команды добыл пять золотых наград.

Общая сумма призовых норвежца составила 330 800 евро.

На втором месте по сумме заработанных денег француз Мартен Фуркад (288 650 евро), на третьем — также представитель Франции Кентен Фийон-Майе (218 200 евро).

В сборной России больше всего призовых заработал Александр Логинов (120 900 евро).

Норвежка Тириль Экхофф лидирует по заработанным призовым среди женщин (243 300 евро). С учетом наград за эстафеты она опередила по этому показателю победительницу Кубка мира итальянку Доротею Вирер (239 750 евро). На третьем месте — норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (195 650 евро). 0