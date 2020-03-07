Мозалев стал чемпионом мира среди юниоров

Андрей Мозалев
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Победитель получил 160,78 балла за произвольную программу. По сумме двух программ 16-летний Мозалев набрал 245,09 балла.
Серебряным призером стал японец Юма Кагияма. На третью ступень пьедестала почета поднялся еще одни россиянин — Петр Гуменник.
Чемпионат мира среди юниоров. Таллин (Эстония)
Юноши. Итоги
1. Андрей Мозалев (Россия) — 245,09;
2. Юма Кагияма (Япония) — 231,75;
3. Петр Гуменник (Россия) — 231,12;
4. Даниэль Грассль (Италия) — 229,38
5. Максим Наумов (США) — 225,10
6. Шун Сато (Япония) — 221,62
7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 213,89
8. Эндрю Торгашев (США) — 208,95
9. Александр Селевко (Эстония) — 207,00
10. Илья Яблоков (Россия) — 206,16… 0