Мозалев стал чемпионом мира среди юниоров

Российский фигуристзавоевал золото чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Таллине (Эстония).

Победитель получил 160,78 балла за произвольную программу. По сумме двух программ 16-летний Мозалев набрал 245,09 балла.

Серебряным призером стал японец Юма Кагияма. На третью ступень пьедестала почета поднялся еще одни россиянин — Петр Гуменник.

Чемпионат мира среди юниоров. Таллин (Эстония)

Юноши. Итоги

1. Андрей Мозалев (Россия) — 245,09;

2. Юма Кагияма (Япония) — 231,75;

3. Петр Гуменник (Россия) — 231,12;

4. Даниэль Грассль (Италия) — 229,38

5. Максим Наумов (США) — 225,10

6. Шун Сато (Япония) — 221,62

7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 213,89

8. Эндрю Торгашев (США) — 208,95

9. Александр Селевко (Эстония) — 207,00

10. Илья Яблоков (Россия) — 206,16… 0