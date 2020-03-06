Йоханнес Бе — победитель спринта в Нове-Место

Норвежский биатлонистстал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Идеально отработав на двух огневых рубежах, Йоханнес преодолел дистанцию за 24 минуты 56,8 секунды.

Второе место занял француз Кантен Фийон Майе, отставший от победителя на 22,8 секунды.

Замкнул тройку сильнейших еще один норвежец Тарьей Бе, отставание которого составило больше минуты.

Лучший из россиян Эдуард Латыпов занял 17-е место.

Нове-Место (Чехия). Кубок мира

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 24.56,8 (0 шт. кругов)

2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 22,8 (0)

3. Тарьей Бе (Норвегия) — 1.01,1 (0)

38. Матвей Елисеев (Россия) — 2.35,7 (1)

41. Евгений Гараничев (Россия) — 2.44,8 (2)

44. Саид Каримулла Халили (Россия) — 2.47,8 (2)

53. Никита Поршнев (Россия) — 3.15,2 (3)

65. Александр Логинов (Россия) — 3.41,6 (3) 0