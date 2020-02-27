Драчев: Тренерский штаб сборной России точно доработает этот сезон

Президент СБРзаявил, что тренерский штаб мужской и женской сборных России по биатлону точно доработает оставшуюся часть сезона.

«Тренерский штаб и мужской, и женской сборной точно дорабатывает этот сезон. Дальше уже посмотрим», — отметил Драчев в инитервью «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Виталий Норицын покинет должность старшего тренера женской команды по окончании сезона, однако позже эта информация не была потверждена.

Женская команда не смогла завоевать ни одной медали на минувшем чемпионате мира в Антхольце.

Единственные медали для сборной России завоевал Александр Логинов, на счету которого золото в спринте и бронза в пасьюте. 0