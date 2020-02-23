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    Касперович опроверг информацию об открытии уголовного дела

    Прочие Биатлон
    Александр Касперович, тренер Александра Логинова, опроверг информацию о том, что итальянская полиция завела на него уголовное дело.

    Александр Касперович
    Александр Касперович

    «Не открыто ничего, как оно может быть открыто, когда только поступило заявление, сути которого мы даже не знаем?

    Все, что связано с допингом и запрещенными препаратами, в Италии уголовно наказуемо. Прокуратура Больцано дала санкцию на обыск, при котором ничего не было найдено.

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    • Когда приедем в Россию, изучим вместе с юристами законодательство Италии на предмет того, имели ли полицейские право изъять наши личные вещи — компьютеры, телефоны, в которых информация, которая касается меня и моей личной жизни», — цитирует Касперовича «Р-Спорт». 0

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