Касперович опроверг информацию об открытии уголовного дела

, тренер, опроверг информацию о том, что итальянская полиция завела на него уголовное дело.

«Не открыто ничего, как оно может быть открыто, когда только поступило заявление, сути которого мы даже не знаем?

Все, что связано с допингом и запрещенными препаратами, в Италии уголовно наказуемо. Прокуратура Больцано дала санкцию на обыск, при котором ничего не было найдено.

Когда приедем в Россию, изучим вместе с юристами законодательство Италии на предмет того, имели ли полицейские право изъять наши личные вещи — компьютеры, телефоны, в которых информация, которая касается меня и моей личной жизни», — цитирует Касперовича «Р-Спорт». 0