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    Вирер выиграла гонку преследования на ЧМ в Антхольце

    Прочие Биатлон Чемпионат мира по биатлону Календарь и медали ЧМ по биатлону
    В рамках чемпионата мира по биатлону, итальянская спортсменка Доротея Вирер выиграла гонку преследования в итальянском Антхольце. Итальянка прошла дистанцию за 29 минут и 22,0 секунды.

    Доротея Вирер
    Доротея Вирер

    На втором месте немецкая биатлонистка Дениза Херманн, отставшая от лидера на 9,5 секунды. Третье место заняла Марта Ольсбу Ройселанн из Норвегии (+13,8 секунды).

    Антхольц-Антерсельва (Италия). Чемпионат мира. Женщины
    Гонка преследования 10 км

    1. Доротея Вирер (Италия) — 29.22,0 (1 шт. круг)
    2. Дениза Херманн (Германия) — отставание 9,5 (3)
    3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 13,8 (3)
    4. Ханна Эберг (Швеция) — 22,3 (2)
    5. Ванесса Хинц (Германия) — 26,8 (1)
    6. Ивона Фиалкова (Словакия) — 35,7 (2)
    12. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 1.15,4 (3)
    21. Светлана Миронова (Россия) — 1.42,9 (3)
    23. Лариса Куклина (Россия) — 1.46,7 (2)
    24. Ирина Старых (Россия) — 1.51,9 (2)     0

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