Вирер выиграла гонку преследования на ЧМ в Антхольце

В рамках чемпионата мира по биатлону, итальянская спортсменкавыиграла гонку преследования в итальянском Антхольце. Итальянка прошла дистанцию за 29 минут и 22,0 секунды.

На втором месте немецкая биатлонистка Дениза Херманн, отставшая от лидера на 9,5 секунды. Третье место заняла Марта Ольсбу Ройселанн из Норвегии (+13,8 секунды).

Антхольц-Антерсельва (Италия). Чемпионат мира. Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Доротея Вирер (Италия) — 29.22,0 (1 шт. круг)

2. Дениза Херманн (Германия) — отставание 9,5 (3)

3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 13,8 (3)

4. Ханна Эберг (Швеция) — 22,3 (2)

5. Ванесса Хинц (Германия) — 26,8 (1)

6. Ивона Фиалкова (Словакия) — 35,7 (2)

12. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 1.15,4 (3)

21. Светлана Миронова (Россия) — 1.42,9 (3)

23. Лариса Куклина (Россия) — 1.46,7 (2)

24. Ирина Старых (Россия) — 1.51,9 (2) 0