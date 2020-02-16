Вирер выиграла гонку преследования на ЧМ в Антхольце

Доротея Вирер
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На втором месте немецкая биатлонистка Дениза Херманн, отставшая от лидера на 9,5 секунды. Третье место заняла Марта Ольсбу Ройселанн из Норвегии (+13,8 секунды).
Антхольц-Антерсельва (Италия). Чемпионат мира. Женщины
Гонка преследования 10 км
1. Доротея Вирер (Италия) — 29.22,0 (1 шт. круг)
2. Дениза Херманн (Германия) — отставание 9,5 (3)
3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 13,8 (3)
4. Ханна Эберг (Швеция) — 22,3 (2)
5. Ванесса Хинц (Германия) — 26,8 (1)
6. Ивона Фиалкова (Словакия) — 35,7 (2)
12. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 1.15,4 (3)
21. Светлана Миронова (Россия) — 1.42,9 (3)
23. Лариса Куклина (Россия) — 1.46,7 (2)
24. Ирина Старых (Россия) — 1.51,9 (2) 0