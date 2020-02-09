Ханю выиграл чемпионат четырех континентов

Юдзуру Ханю
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По сумме двух видов Ханю набрал 299,42 балла. В короткой программе он побил свой же мировой рекорд — 111,82 балла.
Второе место занял американец Джейсон Браун, итоговый результат которого составил 274,82 балла.
Замкнул тройку сильнейших японец Юма Кагияма — 270,61 балла.
Чемпионат четырех континентов. Сеул, Республика Корея
Мужчины. Итоговое положение
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 299,42
2. Джейсон Браун (США) — 274,82
3. Юма Кагияма (Япония) — 270,61
4. Боян Цзинь (Китай) — 267,67
5. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 265,43
6. Нам Нгуен (Канада) — 251,60
7. Казуки Томоно (Япония) — 251,05
8. Киган Мессинг (Канада) — 243,93
9. Томоки Хиваташи (США) — 240,78
10. Хань Янь (Китай) — 239,41 0