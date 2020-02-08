Кихира победила на чемпионате четырех континентов

По итогам короткой и произвольной программ Кихира набрала 232,34 балла.
Второе место заняла представительница Южной Кореи Ю Ен с результатом 223,23 балла.
Замкнула тройку сильнейших американка Брэди Теннелл, результат которой составил 222,97 балла.
Чемпионат четырех континентов. Сеул, Республика Корея
Женщины. Итоговое положение
1. Рика Кихира (Япония) — 232,34
2. Ю Ен (Южная Корея) — 223,23
3. Брэди Теннелл (США) — 222,97
4. Вакаба Хигучи (Япония) — 207,46
5. Каори Сакамото (Япония) — 202,79
6. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 202,76
7. Карен Чен (США) — 201,06
8. Лим Ын Су (Южная Корея) — 200,59
9. Эмбер Гленн (США) — 190,83
10. Алисия Пино (Канада) — 173,55 0