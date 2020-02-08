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    Кихира победила на чемпионате четырех континентов

    Прочие Фигурное катание
    Японская фигуристка Рика Кихира стала победительницей чемпионата четырех континентов в Сеуле.

    Рика Кихира
    Рика Кихира

    По итогам короткой и произвольной программ Кихира набрала 232,34 балла.

    Второе место заняла представительница Южной Кореи Ю Ен с результатом 223,23 балла.

    Замкнула тройку сильнейших американка Брэди Теннелл, результат которой составил 222,97 балла.

    Чемпионат четырех континентов. Сеул, Республика Корея
    Женщины. Итоговое положение

    1. Рика Кихира (Япония) — 232,34
    2. Ю Ен (Южная Корея) — 223,23
    3. Брэди Теннелл (США) — 222,97
    4. Вакаба Хигучи (Япония) — 207,46
    5. Каори Сакамото (Япония) — 202,79
    6. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 202,76
    7. Карен Чен (США) — 201,06
    8. Лим Ын Су (Южная Корея) — 200,59
    9. Эмбер Гленн (США) — 190,83
    10. Алисия Пино (Канада) — 173,55 0

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