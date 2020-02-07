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    В Формуле-1 установлен дедлайн по вопросу Гран-при Китая

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун рассказал, до какого срока необходимо утвердить решение по Гран-при Китая.

    В Ф-1 еще не принято окончательное решение
    В Ф-1 еще не принято окончательное решение

    Напомним, есть вероятность, что этап Ф-1 в Шанхае, запланированный на 19 апреля, перенесут на другую дату, поскольку в стране массово отменяют спортивные мероприятия из-за коронавируса.

    «Есть крайние сроки, и они обусловлены логистикой. Один из них истекает в ближайшую неделю. Речь о дате отправления морского груза, когда надо отправить топливо и тому подобное. Но ничего страшного, если мы отправим груз, а затем придётся развернуть корабль.

    Есть еще дата, до которой надо отправить в Шанхай людей, чтобы они успели все подготовить. Это произойдет через две или три недели. Это решающий момент», — отметил Браун в комментарии BBC. 0

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