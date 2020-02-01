Туктамышева заявила о завершении выступлений в этом сезоне

Российская фигуристказаявила, что нынешний сезон для нее завершен.

Чемпионка мира 2015 года будет готовить новую программу и изучать четверной сальхов.

«Спортивный сезон для меня завершен, на финал Кубка России и какие-либо соревнования я не поеду. У меня госы, диплом.

Сейчас сконцентрируюсь на шоу и уже приступаю к постановке новых программ. И изучаю четверной сальхов.

Свое шоу? Да, я согласую участников, программы. Будут участвовать Дима Алиев, Саша Бойкова с Димой Козловским, Бетина Попова и Сережа Мозгов. Так что будет ярко и интересно.

Сезон в целом был неплохой, я выполнила то, что хотела», — приводит слова Туктамышевой «Спорт-Экспресс». 0