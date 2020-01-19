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    Белозеров объяснил ситуацию с невключением Малышко в состав сборной России

    Прочие Биатлон
    Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал, почему Дмитрий Малышко не попал в состав на январские этапы Кубка мира.

    Дмитрий Малышко
    Дмитрий Малышко

    «Перед руководством мы отстояли на январь троих спортсменов: Гараничева, Поршнева и Латыпова — это ведь тоже тренерское решение. Нам нужно было освободить место под Халили. Мы сели с Максимовым и Истоминым, начали рассуждать. Есть Малышко — может ли он принести нам индивидуальные медали? Уже нет. Есть Латыпов. А он может? Пока нет. В этом компоненте они равны. Дальше говорим об эстафетах.

    В Эстерсунде Димка зашел на круг, и перед эстафетой в Хохфильцене даже Хованцев с большой опаской спрашивал у меня: надо ли ставить Малышко? Включить его в состав — мое решение, потому что у Димы хороший ход. Кстати, Малышко — единственный в команде, кто от первого к третьему этапу вырос по скорости, приблизился к лидерам. Он говорит, что его плохо тренировали, но на самом деле он как раз спрогрессировал.

    Так вот, в Хохфильцене он снова ушел на круг. Нам нельзя уходить на круг — с кругом про медали можно забыть. Если бы мы были французами или норвежцами, то может, ходить и можно было. Но уровень нашей тренированности дает понять: мы не можем позволить себе круг.

    Я прекрасно понимаю, что можно проиграть на финише 30 секунд — и это будет то же самое, что штрафной круг, только привлечет меньше внимания. Но я рассказываю алгоритм, как выносилось решение. Может, мы взяли неправильный алгоритм, но это решение — общее. Я его не навязывал и Диму не "топил".

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    Во-вторых, у Димы были хорошие условия на "Ижевскую винтовку". Было очевидно, что он в хорошем состоянии, чтобы забраться там высоко. Решили: отбеги спринт, попади в тройку — вопрос снят, все согласовали с Драчевым. Попасть в тройку с Диминым состоянием — не такая большая проблема. Теперь он будет отбираться через Рыбинск, где непонятная ситуация со снегом и есть только одно место на ЧЕ», — приводит слова Белозерова sports.ru. 0

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