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    Норвежки выиграли эстафету в Рупольдинге, россиянки — 11-е

    Прочие Биатлон
    Женская сборная Норвегии по биатлону стала победительницей эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

    Марте Олсбю-Ройселанн
    Марте Олсбю-Ройселанн

    Каролин Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанн использовали девять дополнительных патронов и преодолели дистанцию за 1 час 8 минут 46,4 секунды.

    Второе место заняла команда Франции, третье — команда Швейцарии, использовавшие восемь и четыре дополнительных патрона соответственно.

    Сборная России в составе Евгении Павловой, Ирины Старых, Кристины Резцовой и Екатерины Юрловой-Перхт стала лишь 11-й.

    Кубок мира. Рупольдинг (Германия)
    Женщины. Эстафета 4 х 6 км

    1. Норвегия (Каролин Кноттен, Ингрид Тандреволд, Тириль Экхофф, Марте Олсбю-Ройселанн) — 1:08.46,4 (0 шт. кругов + 9 доп. патронов)
    2. Франция (Жюли Симон, Анаис Бескон, Селия Эмонье, Жюстин Бреза) — 10,7 (0 + 8)
    3. Швейцария (Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Лена Хекки) — 20,7 (0 + 4)
    4. Германия (Каролин Хорхлер, Франциска Пройсс, Ванесса Хинц, Дениза Херманн) — 31,7 (2 + 4)
    5. Швеция (Анна Магнуссон, Лина Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг) — 54,3 (0 + 11)
    6. Украина (Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная) — 54,8 (0 + 7)
    11. Россия (Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова, Екатерина Юрлова-Перхт) — 2.33,8 (0 + 6) 0

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